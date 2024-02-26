Mazda работает над первым автомобилем с шасси из углеродного волокна

Mazda изучает новые материалы для снижения массы новых машин. В патенте, выданном автопроизводителю всего несколько дней назад, подробно описываются методы и процессы, которые он будет использовать для создания такого автомобиля.
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