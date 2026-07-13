Правоохранительные органы отреагировали на смоленского автохама на джипе

Смоляне выяснили, что позволивший себе такое поведение на дороге под прицелом камер был аварийным комиссаром Правоохранительные органы отреагировала на хамское поведение гражданина на внедорожнике британской марки в отношении водителя малолитражки (предположительно, женщины), которое тот совершил на проспекте Гагарина в Смоленске.