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«Мне нравился Джулиус Рэндл». Уолт Фрэйзер был «ошеломлен» обменом Карла-Энтони Таунса в «Никс»

«На самом деле, мне нравился Рэндл. Мне нравится Рэндл. Я думал, что он вернется с удвоенной силой. Ему было, что доказывать.

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