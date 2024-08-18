FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 783 подписчика

Уоррен Баффет продал акции Snowflake на сумму почти 1 миллиард долларов

Уоррен Баффет продал акции Snowflake на сумму почти 1 миллиард долларов

Berkshire Hathaway, инвестиционная компания, которой руководит легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет, избавилась от акций Snowflake почти на $1 миллиард, выйдя из бывшего лидера IPO, специалиста по облачным хранилищам данных и аналитике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх