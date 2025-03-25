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Пронедра

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Проклятие княжеских могил или почему священники РПЦ не хотят проводить в их районе панихиды

Проклятие княжеских могил или почему священники РПЦ не хотят проводить в их районе панихиды

Проклятие княжеских могил или почему священники РПЦ не хотят проводить в их районе панихиды Евгения КомароваРечь идет о проклятии княжеских могил – так некоторые священники РПЦ объясняют отказ от проведения панихид в районе древних захоронений.

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