Археологические находки возвращают Одиссея в историю Греции

Вопрос о том, существовал ли Одиссей как историческая личность, остаётся предметом обсуждения, однако последние археологические открытия позволяют рассматривать его не только как мифологический персонаж, но и как реального правителя одного из греческих островов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии