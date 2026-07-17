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FiNE NEWS

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Археологические находки возвращают Одиссея в историю Греции

Вопрос о том, существовал ли Одиссей как историческая личность, остаётся предметом обсуждения, однако последние археологические открытия позволяют рассматривать его не только как мифологический персонаж, но и как реального правителя одного из греческих островов.

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