Минтимер Шаймиев встретился с саудовским принцем

Государственный Советник Республики Татарстан и Председатель Попечительского совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с Принцем Турки бен Фейсалом Аль Саудом, руководителем Центра исламских исследований имени Короля Фейсала.
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