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Специалисты ГБУ РК «Ялтинский городской ВЛПЦ» приняли участие в вебинаре «Глобальные усилия по борьбе с заболеванием бешенство: вакцины для людей и животных и программы ликвидации»

Специалисты ГБУ РК «Ялтинский городской ВЛПЦ» приняли участие в вебинаре «Глобальные усилия по борьбе с заболеванием бешенство: вакцины для людей и животных и программы ликвидации»

Специалисты ГБУ РК «Ялтинский городской ВЛПЦ» приняли участие в вебинаре «Глобальные усилия по борьбе с заболеванием бешенство: вакцины для людей и животных и программы ликвидации», посвященный Всемирному дню борьбы против бешенства 28 сентября 2021 года, организованный Региональным представительством Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) по Европе в Москве совместно с представительствами Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), и партнерами по коалиции «Единое здоровье» в Европе.

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