Дезертиры и состояние украинской армии

Иногда среди броуновского движения украинской медиасферы, где разнообразные спикеры наперебой обсуждают, как старательно Россия будет проигрывать, платить репарации и сужаться до размеров Московского княжества, раздаются редкие нестройные голоса.
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