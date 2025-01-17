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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Масленникова: «Ежлов в юности играл в футбол, судил матчи, занимался легкой атлетикой, акробатикой. Все это собрало достаточно неординарную и интересную личность»

В декабре ФК «Оренбург» опубликовал ролик, где Ежлов соревнуется в различных испытаниях с футболистом Данилой Хотулевым.

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