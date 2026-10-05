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Противоядия нет: в Сочи созрел плод, который маскируется под яблоко и инжир

Противоядия нет: в Сочи созрел плод, который маскируется под яблоко и инжир

В верхней части сочинского парка «Дендрарий» вновь созрели плоды тунга Форда — растения, которое внешне выглядит безобидно, но является смертельно ядовитым.

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