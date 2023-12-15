Занятия по керамике могут появится в школах и детсадах Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители регионального отделения общественной организации работников образования, культуры и науки «Данко» обсудили вопросы развития дополнительного образования в сфере работы с художественной керамикой, сообщает областное правительство.
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