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Тим Макмэн: «Есть хороший шанс, что Келдон Джонсон подпишет новый контракт со «Сперс»

Келдон Джонсон вступает в последний год четырехлетнего контракта со «Сперс» на 74 млн долларов. На фоне растущей платежной ведомости « Сан-Антонио » и необходимости сохранять основной костяк команды его будущее в клубе остается неопределенным.

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