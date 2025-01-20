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Блог частного инвестора

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Для выхода вверх индексу МосБиржи нужен реальный сильнейший драйвер

Для выхода вверх индексу МосБиржи нужен реальный сильнейший драйвер

Всех приветствую!  По традиции с новостей! Геополитика. Сегодня состоится инаугурация Трампа.  С его приходом связано много надежд на скорое разрешение конфликта с Украиной, но еще раз повторю — вопрос может затянуться надолго!  Конечно, есть надежды, что с приходом Трампа к власти часть «байденовских» санкций могут отменить, но это тоже далеко не факт! Санкции вводятся быстро, а снимаются намного медленнее! Процесс переговоров может быть очень долгим и может решится путем компромиссов, а к ним прийти не так просто.

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