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Авто Новости

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Почему современный водитель не справится с Ford Model T: личный эксперимент над рефлексами

Почему современный водитель не справится с Ford Model T: личный эксперимент над рефлексами

Мне всегда казалось, что уж с чем-чем, а с управлением автомобилем я справлюсь интуитивно. Двадцать лет за рулем, десятки тысяч километров позади, привычка чувствовать машину как продолжение собственного тела — что может пойти не так? Это убеждение разбилось вдребезги в тот момент, когда я попыталась мысленно пересесть за руль Ford Model T.

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