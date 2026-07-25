Почему современный водитель не справится с Ford Model T: личный эксперимент над рефлексами

Мне всегда казалось, что уж с чем-чем, а с управлением автомобилем я справлюсь интуитивно. Двадцать лет за рулем, десятки тысяч километров позади, привычка чувствовать машину как продолжение собственного тела — что может пойти не так? Это убеждение разбилось вдребезги в тот момент, когда я попыталась мысленно пересесть за руль Ford Model T.
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