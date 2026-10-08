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Свечников оформил дубль в матче с «Ванкувером» с интервалом чуть более двух минут

Свечников оформил дубль в матче с «Ванкувером» с интервалом чуть более двух минут

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Ванкувер Кэнакс» (3:0, идет второй период).

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