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Заселиться в отели Подмосковья смогут только люди, привившиеся или переболевшие Covid

Заселиться в отели Подмосковья смогут только люди, привившиеся или переболевшие Covid

РИАМО - 23 июн. С 24 июня заселиться в гостиницы в Подмосковье более чем на 3 суток смогут только те, у кого есть отрицательный тест ПЦР, сертификат о вакцинации от коронавируса или тот, кто переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев.

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