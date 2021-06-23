Заселиться в отели Подмосковья смогут только люди, привившиеся или переболевшие Covid

РИАМО - 23 июн. С 24 июня заселиться в гостиницы в Подмосковье более чем на 3 суток смогут только те, у кого есть отрицательный тест ПЦР, сертификат о вакцинации от коронавируса или тот, кто переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев.