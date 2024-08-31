Doctorpiter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Doctorpiter.ru

631 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Петракова (не хочу)
    какие же "тёмные" и безграмотные в наше время, родители((((😡А почитать о том,какой рацион должен быть и как правильн...У 2-летнего ребен...
  • Наталья Климова
    Да не фейк!К сожалению! Сегодня ездила на экскурсию в другой город и со мной на теплоходе было много мамаш с детьми.Я...У 2-летнего ребен...
  • Boris Max
    Очередной фейк...У 2-летнего ребен...

Врач Байрамова объяснила, правда ли, что сахар — убийца иммунитета

Врач Байрамова объяснила, правда ли, что сахар — убийца иммунитета

Есть мнение, что сахар, включая сладости и выпечку, вредит иммунной системе организма. Но так ли это на самом деле? фото: iStockphotoЕсть мнение, что сладкоежки помимо лишнего веса и проблем с инсулином нередко сталкиваются с частыми простудами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх