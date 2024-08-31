Есть мнение, что сахар, включая сладости и выпечку, вредит иммунной системе организма. Но так ли это на самом деле? фото: iStockphotoЕсть мнение, что сладкоежки помимо лишнего веса и проблем с инсулином нередко сталкиваются с частыми простудами.
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