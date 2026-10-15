Прочитал интересный документ от альянса. И наконец-то понял, как меня собираются убивать. Не только меня, но всех вас, уважаемые читатели.
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