Выяснилось, сочетание каких продуктов предотвращает рак

С неожиданным заявлением выступили врачи Елена Малышева, Михаил Коновалов и Герман Гандельман. Если грамотно подобрать рацион питания, можно предотвратить развитие ряда заболеваний, в том числе развитие рака.
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