Трамп парализовал структуру, выдававшую гранты США по всему миру – идет проверка ее деятельности

Reuters пишет, что администрация Дональда Трампа отправила в административный отпуск около 60 старших сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) – правительственной структуры, ответственной за распределение грантов по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии