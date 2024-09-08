MWM: размещение истребителей F-35 в Финляндии является угрозой для РФ

Global Look Press/Cody Froggatt/Keystone Press Agency Размещение способных нести ядерное оружие истребителей F-35 в Финляндии является угрозой для безопасности России, считает издание Military Watch Magazine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии