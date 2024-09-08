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MWM: размещение истребителей F-35 в Финляндии является угрозой для РФ

MWM: размещение истребителей F-35 в Финляндии является угрозой для РФ

Global Look Press/Cody Froggatt/Keystone Press Agency Размещение способных нести ядерное оружие истребителей F-35 в Финляндии является угрозой для безопасности России, считает издание Military Watch Magazine.

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