Театр абсурда
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Театр абсурда

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В столичных школах учеников старших классов опрашивают на предмет отношения к мигрантам. Школьников хотят заставить любить мигрантов

В столичных школах учеников старших классов опрашивают на предмет отношения к мигрантам. Школьников хотят заставить любить мигрантов

Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте, уважаемые читатели. На фоне колоссального всплеска преступности среди мигрантов - власти опять хотят заставить русских любить миллионы приехавших в Россию жителей Средней Азии.

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Комментарии
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Станислав Бурченко
...морду набить составителям анкет и выгнать в Магадан,во главе с затулиным...
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19 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Давно это надо было сделать,совсем обнаглели уже разные Затуллины!
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13 час.
Светлана Ефименко
кто составил эти анкеты? скорей всего которые ратуЮт за иностранцев, чтоб побольше завозили в РОССИЮ! И У КОГО ЕСТЬ СТРОЙКИ , ЧТОБ РУССКИХ НЕ ПРИНИМАТЬ НА РАБОТУ!и ВЫСШИЕ ЗАВЕДЕНИЕ МЕСТА ЭТИХ &quot;ВСЕМИ ЛЮБИМЫХ ИНОСТРАНЦЕВ&quot;ОТДАТЬ ! У НАС ВЕДЬ СВОИХ ЗАГНОБЯТ СВОЙ НАРОДЧТОБ МУЖИКИ СПИЛИСЬ ОТ БЕЗ ИСХОДНОСТИ ЧТО НЕТ РАБОТЫ И РАСПАДАЮТСЯ СЕМЬИ! А АЗИАТЫ КЛЮЮТ НА НАШИХ ДЕВЧЕНОК ЧТОБ РОДИТЬ А ОТ КОГО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ!ВОТ ТАК ПОТИХОНЕЧКУ ВЫМИРАЕТ НАША НАЦИОНАЛЬНОСТЬ!
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13 час.
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