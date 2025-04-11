В столичных школах учеников старших классов опрашивают на предмет отношения к мигрантам. Школьников хотят заставить любить мигрантов

Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте, уважаемые читатели. На фоне колоссального всплеска преступности среди мигрантов - власти опять хотят заставить русских любить миллионы приехавших в Россию жителей Средней Азии.
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