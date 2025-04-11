В столичных школах учеников старших классов опрашивают на предмет отношения к мигрантам. Школьников хотят заставить любить мигрантов

Светлана Ефименко

кто составил эти анкеты? скорей всего которые ратуЮт за иностранцев, чтоб побольше завозили в РОССИЮ! И У КОГО ЕСТЬ СТРОЙКИ , ЧТОБ РУССКИХ НЕ ПРИНИМАТЬ НА РАБОТУ!и ВЫСШИЕ ЗАВЕДЕНИЕ МЕСТА ЭТИХ "ВСЕМИ ЛЮБИМЫХ ИНОСТРАНЦЕВ"ОТДАТЬ ! У НАС ВЕДЬ СВОИХ ЗАГНОБЯТ СВОЙ НАРОДЧТОБ МУЖИКИ СПИЛИСЬ ОТ БЕЗ ИСХОДНОСТИ ЧТО НЕТ РАБОТЫ И РАСПАДАЮТСЯ СЕМЬИ! А АЗИАТЫ КЛЮЮТ НА НАШИХ ДЕВЧЕНОК ЧТОБ РОДИТЬ А ОТ КОГО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ!ВОТ ТАК ПОТИХОНЕЧКУ ВЫМИРАЕТ НАША НАЦИОНАЛЬНОСТЬ!