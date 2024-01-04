В Госдуме предложили министру науки Фалькову ввести в вузах новогоднюю стипендию

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову ввести в российских вузах специальную новогоднюю стипендию для студентов очной формы обучения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии