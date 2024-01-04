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В Госдуме предложили министру науки Фалькову ввести в вузах новогоднюю стипендию

В Госдуме предложили министру науки Фалькову ввести в вузах новогоднюю стипендию

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову ввести в российских вузах специальную новогоднюю стипендию для студентов очной формы обучения.

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