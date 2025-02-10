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Закон, порядок, государство

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Руководитель и сотрудники коммерческой фирмы в Краснодарском крае предстанут перед судом за мошенничество

Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении пяти жительниц Новороссийска в возрасте от 26 до 40 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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