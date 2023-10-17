Путин продолжит участие в форуме «Один пояс, один путь» в Пекине - основные события 18 октября

В среду, 18 октября, совет директоров «Россетей Урала» на заседании утвердит отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора компании за 2022 год, а также рассмотрит другие вопросы повестки.
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