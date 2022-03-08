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Названа причина, по которой Xiaomi до сих пор не представила топовый камерофон Xiaomi 12 Ultra

Названа причина, по которой Xiaomi до сих пор не представила топовый камерофон Xiaomi 12 Ultra

Многие ждали премьеру флагманского камерофона Xiaomi 12 Ultra в декабре, вместе с Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, но этого не случилось.

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