Эксперт предупредил россиян о новой мошеннической схеме с пиратскими программами

Мошенники используют новую схему обмана, при которой они распространяют под видом популярных офисных программ тип вредоносного программного обеспечения (ПО), который крадет средства путем подмены криптокошельков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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