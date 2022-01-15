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В подконтрольном Украине Донбассе снова не будет выборов. Боятся нелояльности населения?

В подконтрольном Украине Донбассе снова не будет выборов. Боятся нелояльности населения?

Донецкая и Луганская областные госадминистрации заявили о невозможности организации местных выборов в 18 территориальных общинах.

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