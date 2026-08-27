В Петербурге дворникам за уборку тротуаров заплатят 895 млн

Чистоту петербургских улиц поддерживает спецтехника, а где они бессильны — работают дворники. За уборку тротуаров у домов и остановок, велодорожек, очистку урн и другие «ручные» работы «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» готово заплатит 895,6 млн рублей.