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WSJ: стрелявший в Трампа Крукс использовал дрон за несколько часов до покушения для изучения местности

WSJ: стрелявший в Трампа Крукс использовал дрон за несколько часов до покушения для изучения местности

Появляются новые подробности в деле покушения на экс-президента США Дональда Трампа, указывающие не только как минимум на непрофессиональную работу Секретной службы, но и на то, что стрелок тщательно готовился к убийству политика.

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