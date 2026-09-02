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Царьград

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Михаил Дегтярев подтвердил проведение Игр кочевников в Казани в 2028

Михаил Дегтярев подтвердил проведение Игр кочевников в Казани в 2028

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что Казань примет Всемирные игры кочевников в 2028 году. В настоящее время соревнования проходят в Киргизии, и российская сборная насчитывает 236 участников.

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