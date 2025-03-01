Сотрудники МЧС вывели людей и эвакуировали газовые баллоны во время пожара в Карелии

В 07:05 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Питкяранта, улица Луговая, дом №10. Огонь повредил кровлю на площади 96 квадратных метров и стену на площади 4 квадратных метра, рассказали в телеграм-канале МЧС Карелии.