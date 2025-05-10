Ким Чен Ын пообещал поддержку России в случае атаки со стороны США

По словам северокорейского лидера, Штаты могут «отважиться на более безрассудные действия», если оставить их без вниманияГлава КНДР Ким Чен Ын заявил, что без колебаний окажет Москве военную помощь, в случае если «прислужники» США или других западных стран нападут на Россию.