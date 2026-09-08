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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В правительстве обсуждают возможность обязать бизнес использовать суверенный ИИ

В правительстве обсуждают возможность обязать бизнес использовать суверенный ИИ

В правительстве обсуждают возможность обязать компании и организации использовать суверенный ИИ, если модель не дороже национальной больше чем в полтора раза, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства.

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