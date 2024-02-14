Участник «голой вечеринки» Ивлеевой Филипп Киркоров сегодня приехал в ДНР и уже выступил перед ранеными бойцами ВС РФ в Горловке.
Если хотя бы одному бойцу ВС РФ стало легче или светлее на душе, то приезд Киркорова в ДНР того стоил
Комментарии
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Надежда
Всего лишь ТРИ(!) и то, после того, как ему подсказали и написали сценарий с полным раскладом куда ехать и к кому. И место выбрано не случайно, куда заранее позвонили и договорились с конкретными людьми и где это чудо в перьях НИКОГДА и НИ ЗА ЧТО не появилось бы! Потому и ажиотаж такой со стороны прильнувшей к нему женщины!
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37 мин.
Надежда
К сожалению, нет, ничего он не осознал. Вспомните, сколько раз уже были подобные истории, где невтудверов показывал, что он зарвавшийся хам, когда принародно материл журналистку на пресс-конференции, затем был случай, когда он просто ударил девушку на своем концерте, избил девушку-директора, бьет и толкает охранников, в общем, это конченный хам и не надо обольщаться, почти в 60 люди не меняются...
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29 мин.
Надежда
https://www.youtube.com/watch?v=t5oTE6rZS2g&ab_channel=MMMs2010
Киркоров бьет девушку на своём концерте.
YouTube
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28 мин.
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