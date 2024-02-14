Если хотя бы одному бойцу ВС РФ стало легче или светлее на душе, то приезд Киркорова в ДНР того стоил

Надежда

Всего лишь ТРИ(!) и то, после того, как ему подсказали и написали сценарий с полным раскладом куда ехать и к кому. И место выбрано не случайно, куда заранее позвонили и договорились с конкретными людьми и где это чудо в перьях НИКОГДА и НИ ЗА ЧТО не появилось бы! Потому и ажиотаж такой со стороны прильнувшей к нему женщины!