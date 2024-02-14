Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Lyudmila
    А на какие шиши то покупать это золото??? если все что зарабатывает человек, уходит на семью, содержание жилья, а у т...«Я — пенсионерка,...
  • Надежда
    https://www.youtube.com/watch?v=t5oTE6rZS2g&ab_channel=MMMs2010Если хотя бы одно...
  • Надежда
    К сожалению, нет, ничего он не осознал. Вспомните, сколько раз уже были подобные истории, где невтудверов показывал, ...Если хотя бы одно...

Если хотя бы одному бойцу ВС РФ стало легче или светлее на душе, то приезд Киркорова в ДНР того стоил

Если хотя бы одному бойцу ВС РФ стало легче или светлее на душе, то приезд Киркорова в ДНР того стоил

Участник «голой вечеринки» Ивлеевой Филипп Киркоров сегодня приехал в ДНР и уже выступил перед ранеными бойцами ВС РФ в Горловке.

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Комментарии
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Надежда
Всего лишь ТРИ(!) и то, после того, как ему подсказали и написали сценарий с полным раскладом куда ехать и к кому. И место выбрано не случайно, куда заранее позвонили и договорились с конкретными людьми и где это чудо в перьях НИКОГДА и НИ ЗА ЧТО не появилось бы! Потому и ажиотаж такой со стороны прильнувшей к нему женщины!
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37 мин.
Надежда
К сожалению, нет, ничего он не осознал. Вспомните, сколько раз уже были подобные истории, где невтудверов показывал, что он зарвавшийся хам, когда принародно материл журналистку на пресс-конференции, затем был случай, когда он просто ударил девушку на своем концерте, избил девушку-директора, бьет и толкает охранников, в общем, это конченный хам и не надо обольщаться, почти в 60 люди не меняются...
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29 мин.
Надежда
https://www.youtube.com/watch?v=t5oTE6rZS2g&amp;ab_channel=MMMs2010
Киркоров бьет девушку на своём концерте.
YouTube
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28 мин.

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