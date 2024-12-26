Волонтеры Жетісу сдают кровь для пострадавших в авиакатастрофе в Актау

Сегодня волонтеры области Жетісу посетили областной Центр крови в Талдыкоргане и сдали кровь в целях оказания помощи пострадавшим в результате крушения пассажирского самолета направления Баку - Грозный, который потерпел крушение близ города Актау 25 декабря.