Депутат Гаврилов предложил ввести надбавку к выплатам для супермногодетных

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил ввести надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке для семей, воспитывающих больше 10 детей.