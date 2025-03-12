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Депутат Гаврилов предложил ввести надбавку к выплатам для супермногодетных

Депутат Гаврилов предложил ввести надбавку к выплатам для супермногодетных

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил ввести надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке для семей, воспитывающих больше 10 детей.

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