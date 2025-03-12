Депутат Гаврилов предложил ввести надбавку к выплатам для супермногодетных

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил ввести надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке для семей, воспитывающих больше 10 детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии