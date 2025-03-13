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Царьград

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Мир или троянский конь? В России начались срочные совещания после предложения о прекращении огня

Мир или троянский конь? В России начались срочные совещания после предложения о прекращении огня

В России начались срочные совещания после переговоров Украины и США в Джидде, где было предложено заключить перемирие на 30 дней.

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