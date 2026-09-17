Таких Toyota Hilux ещё не было: представила уникальный прототип для «Дакара-2027»

Но Toyota пока не раскрыла мощность силовой установки Toyota Gazoo Racing представила экспериментальный DKR GR FC Hilux, который примет участие в ралли-рейде «Дакар-2027» в Саудовской Аравии.
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