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Таких Toyota Hilux ещё не было: представила уникальный прототип для «Дакара-2027»

Таких Toyota Hilux ещё не было: представила уникальный прототип для «Дакара-2027»

Но Toyota пока не раскрыла мощность силовой установки Toyota Gazoo Racing представила экспериментальный DKR GR FC Hilux, который примет участие в ралли-рейде «Дакар-2027» в Саудовской Аравии.

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