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ПСВ арендовал Белла-Кочапа, интересовавшего «Баварию», и расторг контракт с Эль-Гази

ПСВ арендовал Белла-Кочапа, интересовавшего «Баварию», и расторг контракт с Эль-Гази

Нидерландцы объявили о том, что арендовали защитника «Саутгемптона» на один сезон. В прошлом сезоне 21-летний футболист провел в АПЛ 24 игры и отдал 2 голевых паса.

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