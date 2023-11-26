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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Накрываю стол (нагружаю рулетами из лаваша) за 15 минут. Исчезает всё!

Рулеты из лаваша с разными начинками Закусочные рулеты из лаваша есть и готовить одно удовольствие. Начинка может быть любой: мясная, рыбная, овощная, грибная и даже сладкая фруктовая! Сегодня ты узнаешь, что надо завернуть в лаваш, чтобы получился вкусный и оригинальный рулет.

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