Суд не удовлетворил жалобу на арест американца Блэка по обвинению в краже

Суд Приморского края не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката американского военнослужащего Гордона Блэка, которого арестовали за кражу во Владивостоке, и принял решение оставить под арестом военного.
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