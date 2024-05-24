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Суд не удовлетворил жалобу на арест американца Блэка по обвинению в краже

Суд не удовлетворил жалобу на арест американца Блэка по обвинению в краже

Суд Приморского края не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката американского военнослужащего Гордона Блэка, которого арестовали за кражу во Владивостоке, и принял решение оставить под арестом военного.

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