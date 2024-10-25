Бизнесмен Чебурашкин: скачок цен на масло на самом деле не связан со сливками

Резкий рост стоимости сливочного масла на самом деле не связан с нехваткой сливок. Молоко, которое входит в состав продукта, за последний месяц подорожало на 18%, что и спровоцировало скачок цен, причем не только на масло, объяснил гендиректор ООО "Братья Чебурашкины" Владислав Чебурашкин в беседе с 360.