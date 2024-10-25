Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Бизнесмен Чебурашкин: скачок цен на масло на самом деле не связан со сливками

Бизнесмен Чебурашкин: скачок цен на масло на самом деле не связан со сливками

Резкий рост стоимости сливочного масла на самом деле не связан с нехваткой сливок. Молоко, которое входит в состав продукта, за последний месяц подорожало на 18%, что и спровоцировало скачок цен, причем не только на масло, объяснил гендиректор ООО "Братья Чебурашкины" Владислав Чебурашкин в беседе с 360.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бендер Задунайский
Он лишний раз подтвердил , что не комик он , а гомик . Пидор гнойный .
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх