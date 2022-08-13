Очень необычный, а главное полезный способ использования морковной ботвы

Не спешите выбрасывать морковную ботву после сбора урожая или же отправлять её в компост. Сделайте из неё полезный, вкусный чай лучше чёрного байхового! Такой чай пили ещё в военное время: он восстанавливает, даёт витамины и полезные вещества зимой.