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Русская весна

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Врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту

Врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту

Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту и смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

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