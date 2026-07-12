Врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту

Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту и смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
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