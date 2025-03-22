Уиткофф заявил, что руководство Украины согласилось на проведение выборов

Руководство киевского режима согласились на проведение выборов на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале в пятницу, 21 марта.
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