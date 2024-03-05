Проверка систем оповещения населения пройдет по всей России

МЧС России Во всей России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения. В населенных пунктах будут запущены сирены и громкоговорители, эфир общероссийских теле- и радиоканалов также будут замещены, и вместо передач будут транслировать информацию о проведении проверки.
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