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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Пирог с грушами в миндальном креме

Нам понадобится: — Пшеничная мука 200 г — Вода 3 столовые ложки — Очищенный миндаль ¾ стакана — Сахар ¼ стакана — Куриное яйцо 2 штука — Сливочное масло 165 г — Яичный белок 1 штука — Миндальная эссенция ½ чайные ложки — Персиковый джем 4 столовые ложки — Груши 3 штуки — Лимонный сок […].

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