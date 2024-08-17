Пирог с грушами в миндальном креме

Нам понадобится: — Пшеничная мука 200 г — Вода 3 столовые ложки — Очищенный миндаль ¾ стакана — Сахар ¼ стакана — Куриное яйцо 2 штука — Сливочное масло 165 г — Яичный белок 1 штука — Миндальная эссенция ½ чайные ложки — Персиковый джем 4 столовые ложки — Груши 3 штуки — Лимонный сок […].
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