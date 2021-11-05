Театр абсурда

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    !!!!!!!!!!!!!!!!!+++++++++++Антипрививочники ...

«Не тратьте, куме, силы: опускайтеся на дно». Газпром: украинские мечты сбываются…

«Не тратьте, куме, силы: опускайтеся на дно». Газпром: украинские мечты сбываются…

автор - Квадратура круга Ну что. Украина по-прежнему лидирует в национальном виде спорта – беге по граблям.

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вера курьянова (гончарова)
Как противно все это читать одно и то же, беспокойство за Украину, не волнуйтесь за них, они сами о себе побеспокоятся, это "независимая" страна.
Anatoli Ryabenko
Как надоели эти угодливые ужимки и предупреждения. Страх перед США за гибель Украины больше чем за своё государство от США.
Алексей Сафронов
...рассмешила, очередная гипербола про "дно на Руине".

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